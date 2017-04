Kuula, kuidas õpetab Stig Rästa tütrele saksa keelt

Stig on kätte saanud tütre, Lumi, süntesaatori ja nendib fakti, et ilmselgelt see masin ei tööta. Kõike seda lausub ta saksa keeles. Postituses on märkinud Stig naljatlevalt, et õpetab Lumile saksa keele algteadmisi.

Teaching Lumi basic german! #german #naturlich #schade A post shared by Stig Rästa (@stigrasta) on Apr 24, 2017 at 5:20am PDT