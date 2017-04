Ithaka Maria: varsti hakatakse aasta hiiepuud ja vaimulikku ka valima?

„Olin juba täiskasvanu (oma tibud alles tulemas), kui esmakordselt niisugusest asjast kuulsin. Kihvatas vist korraks siis ka, sest EMADUS ON mu meelest PÜHA! Kas midagi nii sügavalt püha peab laadale taoliseks arutamiseks üldse välja panema?“ küsib lauljatar Ithaka Maria, kellele endal on kolm last.

„No ja palun, aasta vanaema, aasta ristiema, aasta ristiisa, aga võibolla ka aasta vaimulik, ahh? Ja siis aasta naisvaimulik? Aga aasta elupäästja? Või hoopis aasta hiiepuu? Tihe aasta ma ütlen! Mis see eeskuju jutu point on - keda me innustame mida tegema? Aga aasta abielupaar - täieti fain - paras ja kohane meelelahutus. Minu traditsiooniliste vaadetega absoluutselt kooskõlas,“ toob ta välja erinevaid kategooriaid, kus võiks parimaid valida.

Ta tunnistab, et nalja peab saama, kuid elu ise, elu andmine, hoidmine ja päästmine on midagi, mis on kõigest üle. „Olgu kõik emmed ja nende toetajad õnnistatud ja õnnega koos!“