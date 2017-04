Pilk peale! Kolmekordne Grammy võitja Wyclef Jean saatis eestlastele tervituse

Superstaar annab kustumatu muusikalise elamuse ning esitab kogu enda ja The Fugees'i kullavaramusse kuuluvaid megahitte.

Wyclef Jean (sündinud 17. oktoobril 1969) on maailma üks võimsamaid ja hinnatuimaid hip-hop artiste ning tõeline legend, keda tasub oma silmaga vähemalt korra elus kindlasti ära näha.

Algselt pälvis mees tuntuse 90’ndate kultusgrupi The Fugees koosseisus. «Killing Me Softly», «Ready or Not» ja «No Woman, No Cry» on vaid väike valik selle ülimenuka bändi hittidest. Esimese sooloalbumi andis Wyclef Jean välja 1997. aastal. Laulukirjutaja ja produtsendina on ta võitnud ühe oma grammydest 2000. aastal, ülimenuka Carlos Santana albumi «Supernatural» eest, mille üks kuulsaimaid lugusid «Maria, Maria» on just Jeani produtseeritud. Youtube'i keskkonnas ligi 100 miljonit vaatamist kogunud originaalvideos osaleb ka Wycelf isiklikult.

See USA hip-hop'i legend, laulja, multi-instrumentalist ja hinnatud muusikaprodutsent on oma pika ning eduka karjääri jooksul teinud koostööd selliste kuulsate nimedega nagu Shakira, Whitney Houston, Stevie Wonder, Avicii, Carlos Santana, Mary J Blige, Macy Gray, Eric Clapton, Akon, Lil Wayne, Cyndi Lauper, Timbaland, Will.iam, Eve ja paljud teised.