«Tiitlit ei anta suvalisele naisele, vaid tiitel antakse emale. Iga ema tahab oma laste jaoks parimat keskkonda. Kui see perekonnaelu püsib koos, on registreeritud, sest – uskuge mind – kui on registreeritud elu, pole nii lihtne lahku minna kui lihtsalt mingist suvalisest suhtest. Kui on lapsed, siis hoitakse ka kooselu rohkem. Meie eesmärk oli väärtustada perekonnaelu, laste kasvatamist, mitte lihtsalt emaks olemist,» selgitas Siiri Oviir.

Naine rõhutas teles, et nad soovivad lastele parimat: «Te ei kujuta ju ette, et me valiksime aasta emaks naise, kel on küll, tõesti, jah, palju lapsi, kuid igal jõululaupäeval tutvustatakse uut isa.»

Elu24 uuris, mida arvab asjast kodumaine rokkstaar Jaagup Kreem.

«Siiri Oviiri väljaütlemised on pehmelt öeldes piinlikud, aga see on minu arvamus. Loomulikult ema on ema, olgu ta üksik või mitte,» kommenteeris muusik, et ema on oma laste jaoks alati ema ja sobib seega ka aasta emaks.

«Siin ei ole mingit küsimustki ja nii rumalat juttu ei peaks üldse üks täiskasvanud inimene ajama,» lisas Jaagup Kreem.

Mehe sõnul on ideaalne ema täpselt sama nõudlik ja range kui armastav ja hooliv. «Siin peab kõik balansis olema,» leiab mees, et ideaalne ema ei saa olla nunnutav ja kõike lubav.