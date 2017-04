Vaata ja imetle: Trad.Attack! avaldas eriliste efektidega muusikavideo ja singli imepuust

Trad.Attack!’i uus album “Kullakarva” ilmub 19. mail. Eile avaldas bänd oma teise singli ja video loole “Imepuu”. Ühtlasi on see järg märtsis ilmunud singlile “Säde”. Müstilised ja maagilised videod on valminud koostöös Martti Heldega, kes on olnud ka varasemate Trad.Attack!’i videote režissöör.