Naera pooleks: Jimmy Kimmel kiskus lennuskandaali oma vihavaenlase Matt Damoni

United Airlinesi maine sai tugevalt kahjustada, kui lennufirma müüs rohkem pileteid kui kohti ning üks «üleliigsetest» reisijatest, arst David Dao, keeldus lennukist lahkumast. Unitedi töötajad tirisid Dao lennukist jõuga välja ja vigastasid selle käigus reisijat.

Jimmy Kimmel avaldas sel teemal oma sketši, kus Unitedi «reklaamile» luges teksti peale näitleja Matt Damon, kellega Kimmelil on aastatepikkune fiktiivne ja hirmnaljakas vihavaen. Nalja tuumaks on see, et Kimmel viskab Damonit pidevalt oma saatest välja, öeldes, et intervjuuks pole enam aega.