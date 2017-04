Erika Salumäe tütre ämm ütles oma emast lahti: olime teenijad sinu elus

«Lõpuks on hingel kerge, sest 27. mail saatsin oma bioloogilisele emale ametliku kirja, mis muudab kõik. Minu jaoks. Meie jaoks. Küllalt on küllalt!» teatab skandaalse Grandide pere liige Gerli oma uues blogipostituses.

«Enne, kui hakkan siin südant puistama ja võtan ennast alasti, minge ja kallistage kõiki, kes teie pereelus on teie jaoks aega leidnud, ära kuulanud, lohutanud kui on raske. Olgu need siis emad, isad, tütred, pojad, onud, tädid või kes iganes,» soovitab järgmiseks naine eemalduda kõigist, kes teisi ära kasutavad, hingerahu ja tervist rikuvad, ärevust tekitavad.

Loe naise hüvastijättu muutmatul kujul oma emale:

Lugupeetud! (ehk siis minu bioloogiline ema, nime ei maini)

Ma tänan, et pärandasid oma korteri minu vennapojale.

Olgu siinkohal öeldud, et 20 aastat oli see pärandatud mulle.

Sellega vabastasid meid kogu vastusest, mis oleks meile langenud.

Meil langes suur koorem õlgadelt.

Tundsime suurt vastutustunnet. Sest õigustega kaasneb alati ka kohustused ja vastutus.

Emotsionaalselt on see koht (ja ka meie suhe) olnud küsitav, pingeline ja samas väga vastutusrikas.

Selle korteriga seondub meile palju raskeid asju. Seega on kergendus suur!

Ma ei saa kuidagi unustada fakti, et seal samas KELDRIS poos ennast üles mu ainus vend Raivo.

Kas sa kujutad ette pilti, et mulle helistatakse hommikul, kui sina oled oma sõbranna poole läinud, et mu ainukene vend on sinu keldris ennast üles poonud. Helistaja oli sinu naabrinna.

Ma nägin oma venda, keel suust väljas, su kastide ümbert võetud peene nööriga üles pooduna lihtsalt keldriukse lukutaba jalaga eemale tõugates. Mul on see pilt siiani silme ees kui oma mõtetega sinna satun.

Karjusin ja röökisin teda äratada püüdes. Siis tuli see, mis jookseb nagu film su slme ees - politsei, surnuauto, must kott ja auto surnukuuri.

Aga nüüd on asjad teisiti- ka mulle on ennekõike tähtis MINU rahu, MINU tervis ja MINU heaolu. Olen seda õppinud sinult!!! AITÄH! MINA, MINA, MINA..................................

Mul on väga heameel, et selle korteri sulle andsin, mille sa EVP-de eest siis erastasid.

Ja sellepärast, et suutsin seal remondi teha, mitu korda tuttuue auto teile osta ja võimaldada teile 20 aastat Kuldset vanaduspõlve, andes teile oluliselt rohkemat kui kohustus oleks nõudnud.

Tuli meelde kuidas me Raivoga pidime sinu ees põlvili tühiste asjade pärast andeks paluma või et kui sa käskisid meil oma elukaaslast ISANDAKS kutsuda ja rääkimata sellest, et me tegime kõik kodutööd, koorisime kartulid ja hakkisime seakamarad, poleerisime läikiva polüester mööbli kõik pinnad ja klaasid millede taha sa olid asjad kaunilt asetanud...

Üks nädal pesi üks KÕIK nõud ja teine nädal teine...Olime teenijad sinu elus.

