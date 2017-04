Jimmy Kimmel: kuulsuste lõpuballile kutsumine peab lõppema

Näiteid kuulsustele laekunud lõpuballi kutsetest ning neile positiivselt vastanutest leiame mitmeid. Kõige hiljutisema taolise näite leiame Kylie Jenneri näol, kes ühe vaat et enda vanuse teismelise sel viisil õnnelikuks tegi.

Samuti saabus uhke ballikutse näitlejanna Emma Stone'ile. Phoenixist pärit kooliõpilane Jacob Staudenmeier pani Emma jaoks kokku video, milles ta taaslavastas filmi «La La Land» ühe stseeni ning seeläbi näitlejanna endaga ballile kutsus. Kahjuks pidi Emma kutsele küll eitavalt vastama, sest ta viibib samal ajal tööasjus Londonis.

Kimmel ütles selle peale, et noored panevad kuulsused väga raskesse olukorda: «Nad peavad hakkama nüüd vabandusi välja mõtlema nagu Emma, kes on «tööasjus» Londonis.» Samuti peab Kimmel kummaliseks olukorda, mida osa inimestest peab väga armsaks: «Kuulge, öelge mulle, miks on see armas kui 16-aastane Jacob kutsub endaga lõpuballile 28-aastase Emma, aga kui näiteks Shia Labeouf läheks endale lõpuballilt 16-aastast kaaslast otsima, siis suure tõenäosusega ta vahistataks?».

Kimmeli sõnum on, et noored peaksid oma julguse kokku võtma ja nagu vanasti vahetunni ajal koolisööklas kellegi oma kaaslaseks kutsuma.