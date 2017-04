Mihkel Raud peedistas Kalvi-Kallet: kas Helen on tõesti kole nagu öö ja miks sa vihkad narkomaane?

«Helen, minu arvates oled sa väga ilus naine. Aga Kalvi-Kalle ütles, et sa oled kole nagu öö. Ja nüüd sa oled sellise mehega koos ja telesaates ja puha,» imestas Raud.

«Otsekohesus maksab, mees,» teatas Kalvi-Kalle.

«Otsekohesus? Kas ta on tõesti kole nagu öö sinu arvates?» küsis Raud.

Kalvi-Kalle selgitas, et talle ei meeldinud Heleni meik ja naine on kõige ilusam ilma meigita.

Helen ja Kalvi-Kalle «Kolmeraudses» / TV3

Intervjuu lõpus vastasid 25-aastane Helen ja 20-aastane Kalvi-Kalle televaatajate küsimustele.

Kalvi-Kalle, miks sa käisid Tartus Eedeni keskuses küsimas, kus siin poes rasedusteste müüakse? Kas plaanite ka pulmad teha?

KK: Jaa, ma ei leidnud üles! Need olid kuskil all riiulil.

H: Põhjus, miks ma pean rasedustesti tegema, on see, et ma võtan ravimit Roaccutane ja ma ei tohi rasedaks jääda. Seega ma ei saa rase olla.

Pulmad on tulemas?

KK: Pole veel päris täpselt paika pannud.

Iseloomustage teineteist kolme sõnaga!

H: Heasüdamlik, siiras, aus.

MR: Nii, Kalvi-Kalle, üks oli «kole nagu öö» ja sulle jääb kaks tükki järele.

KK: Tark ja vaimukas.

MR: Tark, vaimukas ja kole nagu öö...

Kui kokku kolite, kas Helenist saab maanaine või saab Kalvi-Kallest linnavurle?

KK: Maanaine.

H: Ma ise arvan pigem sama.

Kas Helen käib tööl? Kes sind üleval peab, kui sa ainult koolis käid?

H: Ma saan vajaduspõhist õppetoetust, lisaks käin klubituuridel ja teenin ka kõrvalprojektidega raha.

Kalvi-Kalle, sa ütlesid, et toetad rahaliselt ka Helenit. Kas sa töötad kusagil hästitasustatud töökohal?

KK: Hetkel on need klubituurid, mis võtavad nii palju seda aega ära.

Kas võib olla, et tegemist on Heleni magistritöö eksperimendiga või muu sellisega?

H: Ei. Mu eriala on ikkagi biomeditsiin ja see on inimese keha molekulaarsel tasemel.

Helen ja Kalvi-Kalle «Kolmeraudses» / TV3

Kalvi, miks sa nii palju Starterit jood?

KK: Starter on vee aseaine.

Kas Helen kartulit oskab koorida?

H: Ilmselgelt ma oskan. Ma söön kartulit väga tihti, vahel koorega ja vahel ilma. Kuna meil oli söögitegemisstseen, siis mulle öeldi, et mina aja Kalvi-Kalle üles. Mina ütlesin, et ei, inimese uni on püha. Siis ma mõtlesin, et kuna me oleme kartulitest rääkinud, siis ma võtan selle ühe kätte ja küsin, kas ta soovib seda seekord koorega või ilma. Sellest tehti tore järeldus, et ma ei oska kartulit koorida.

Helen, kui hullult sa Kalvi-Kallet armastad?

H: No, ikka armastan! Ikka piisavalt, et temaga koos olla, sest tegelikult ma olen inimene, kes eelistab üksi olla.

Kalvi, kas sulle siiamaani ei meeldi, kui Helen ennast meigib?

KK: Kui ta neid hulle silmamusti ei tee... Kui ta niimoodi teeb, siis ta meenutab mulle narkomaane ja narkomaane ma vihkan.

MR: Vihkad narkomaane?! Miks sa narkomaane vihkad?

KK: Miks peab neid aitama kogu aeg?

MR: Inimesel on haigus...

KK: Miks peab kiirabi aitama neid...

MR: Kes sureb? See on kiirabi funktsioon.

KK: Miks peab kiirabi aitama narkomaani, kui sama hetk on keegi, kes vajab tõelist abi ja sinnamaani ei jõua see.

H: Narkomaan on ka inimene.

KK: No mis inimene ta on, kui ta peab end süstima kogu aeg?

Kalvi-Kalle, kas leppetrahvi maksid ära TV3-le?

KK: Mingit trahvi ei ole.

Kalvi-Kalle, mille eest sa kinni istusid?

KK: Autoga sõidu eest. Mul ei ole lube.

Helen, kuidas on võimalik, et 20-aastasest põhiharidusega traktoristist on saamas suurem fenomen kui Koit Toome ja Karl-Erik Taukar kokku?

H: Ma arvan, et see, mis väljendeid Kalvi-Kalle suust välja ütleb, on tõesti fenomen.

Kalvi-Kalle, kuidas näed sina enda suhet ja üldse teie elu 15 aasta pärast?

KK: Kolme lapsega ja abielus, suures majas, kus on bassein.