Orlando Bloom tundis end alastipiltidel vabana

40-aastane näitleja tunnistas, et tundis end fotode tegemise ajal täiesti vabana, sest oli lauljannaga täiesti üksi viis päeva järjest ning ei osanud oodata, et keegi veel nende lähedal ringi luusib.

«See oli ekstreemselt üllatav,» kommenteeris Orlando Bloom väljaandele ELLE antud intervjuus. «Ma ei oleks end sellisesse olukorda pannud, kui ma oleks teadnud, et see juhtub,» lisas mees, et teda on pildistatud miljoneid korda ja erinevatel viisidel.

«Mul on hea radar. Me olime täiesti üksi viis päeva ning meie ümber ei olnud hingelistki,» lisas staar, et tal oli parasjagu käsil vabalt tundmise moment, kui paparatso puhkusel tema meheau jäädvustasid.

