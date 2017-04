Kuidas tõmbab oma päeva käima hurmur laulja Uku Suviste?

Uku mäletab, et oli kohvisõber juba väiksena. Olgugi, et toonane kohvikultuur erines praegusest nii kohvi valmistamiseks kasutatavate masinate kui üldisest suhtumisest kohvijoomisesse, siis tekkis harjumus kohvi armastada just lapsepõlves, mil vanavanemad lubasid täiskasvanute jooki rohke piimaga mekkida. «Maal ärgates olid vanaema hommikupuder, ilus päikesetõus ja pliidil keev kohv kooslus, mis on jäänud ilusaks mälestuseks,» nostalgitseb Uku.

Nüüd alustabki populaarne laulja iga oma päeva kohviga. Päevasel ajal kodus olles lisandub hommikukohvile ka teine tassitäis, vahel harva ka õhtuti. «Ma olen üks neist, kellel ei ole veel õnnestunud kohvist stimulandi efekti saada ehk ma ei saa aru, et see teeks mind kuidagi erksamaks. Midagi ei juhtuks kui ma hommikul kohvi ei jooks, päev läheks samamoodi käima, aga mulle lihtsalt maitseb kohv. Ehk olen pika tarbimise peale liialt tolerantne?» muigab laulja.

Samas tõdeb Uku, et kuigi kohvikutes pakutakse väga huvitavaid kohvisorte ja erinevaid kohvijooke, siis ei ole tema väga tihe latte ja cappuccino jooja, eelistades pigem americanot ja vahel ka espressot.

Uku Suviste hommik

Uku nendib, et kõige parem kohv valmib siiski kodus oma kohvimasinaga, mis on täpselt tema maiste järgi seadistatud. Uku on leidnud enda maitsele vastavad kohvioad ja teab täpselt, millist kohvi ta enda täisautomaatse espressomasinaga valmistada tahab. «Kodus kasutan hetkel Cafe Noir espresso-ubasid. Need on päris head. Vahel proovin ka erinevate tootjate ube, et paremini kohvi maitset eristama õppida. Kuigi mu espressomasin valmistab kuni 11 erinevat kohvijooki, siis eelistan sageli lisada klassikalise café crema peale külma piima. Olgugi, et piima lisamine kohvi peale paneb ilmselt suuremad gurmaanid kulmu kortsutama,» nendib Uku.

«Varem oli mul Jura masin, kuid nüüd kasutan Saeco täisautomaatset espressomasinat. Mõlemal masinal on omad head küljed, praegune Saeco masin meeldib mulle lisaks heale maitseelamusele seetõttu rohkem, et see on lihtsasti programmeeritav, koguseid ja kangusi saab enda meelejärgi mällu seada ja masina hooldamine on kodus lihtsam.» Oma kohvimasinat Uku millegi muu vastu ei vahetaks. «Ajal mil mul veel masinat ei olnud, jõin vahel ka lahustuvat kohvi. Presskannu kohvi mulle millegipärast väga ei istu. Kui elasin USAs, siis olid mul korterikaaslasteks itaallased, kes mu lahustuva kohvi kohe prügikasti viskasid ning õpetasid mind lisaks õige pasta tegemisele ka kvaliteetset kohvi jooma,» räägib itaalia kohvikultuuriga tutvunud laulja.

Hommikukohvi kõrval on Uku lemmikeineks kindlasti omlett. «Nii nagu kohvi puhul on ka omlette või munaputrusid võimalik teha väga erinevat moodi ning saavutada täiesti erinevaid maitseelamusi. See sõltub munade sordist, kollaste ja valgete tasakaalust, pliidist, pannist, kuumusest ja muudest lisanditest,» teab laulja rääkida ja lisab, et on katsetanud ka erinevate maade retsepte, kuid kõige enam meeldib talle prantsusepärane - seest kergelt toores juustuomlett.

Päeva tõmbab lisaks kohvile käima ka lemmiklaul, mis täitsa sõltub ajast. Samas lisab Uku salapäraselt, et hetkel on tal enda kirjutatud üks lugu «Coffee and Cream», mida ta ei ole veel avalikustanud, kuid tundub, et see saab olema üks nendest lugudest, mis maitsemeeled just hommikule vastavalt liikuma paneb.