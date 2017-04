Pilk peale! Eesti Laulu noor täht Maian särab uues muusikavideos

Andrei Zevakin on teinud koostööd lisaks ka tuntud lauljannadega nagu Kerli Kivilaan ja Liina Adriane. Seekord lööb kaasa kõigest 16-aastane, aga imelise vokaaliga Maian. Mustvalge muusikavideo valmis Tarmo Pihelgase käe all ning on filmitud korrusmaja katusel.

Kuula lugu! Kuidas meeldib?