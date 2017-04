Loe, millal toimub Jaak Joala uue plaadi “Minu elu” ametlik esitlus!

Armastatud laulja kolmas kogumik on algusest lõpuni kevadiselt rõõmus ja kirgas popmuusika. “Minu elu” peale on koondatud üheksateist tänaseni hästi tuntud ja armastatud laulu.

Plaadi koostaja Olavi Pihlamägi: “Radar oli Joala poolt ellu kutsutud ansambel, kuhu ta koondas Eesti parimad pillimehed. Ta ise on korduvalt kinnitanud, et ta oli Radaris teisega võrdne, kuid tegelikult oli ikka tema liider. Koostöö Radariga kestis 1977-1983. aastani, mil NSVL kultuuriministeeriumi poolt Jaagule antud aastane esinemiskeeld ei andnud võimalust edasiseks koostööks. Need aastad, mille laulud on plaadil “Minu elu”, olid ühelt poolt Jaagule kui üleliidulisele superstaarile edukad, teisalt hakkas kodupublik Joalas järjest enam nägema “Kremli ööbikut”, mis lauljat valusalt solvas. Just Radari teeneks võib pidada uute eestikeelsete laulude salvestamise, mis tõid Jaagu kodusele kuulajale taas lähemale. Selle plaadi põhilisteks nimedeks, kelle repertuaari Jaak esitas, olid Cliff Richard ja Billy Joel. Esindatud on ka Jaagu hea sõbra, Leningradi helilooja Viktor Reznikovi looming ning mitmed selle ajahetke poplaulud, mis erinevate projektide või telesaadete tarbeks salvestati. Radar andis lauludele rokilikuma soundi ja pani ka Jaaku neid teisiti esitama. See plaat on vääriline mälestus Radari ja Joala koostööst, mille algusest möödub tänavu 40 aastat!”