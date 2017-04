Video! Väikesel Emma Paulal jagus silmi vaid saatejuhile

Juss Haasma tiimi pesamuna, Emma-Paula otsustas täna astuda üles kassina. Rohkem kui kohtunike jutt võlust pisikest tüdrukut hoopis Tambet Tuisu habetunud lõug.

Nagu selgus on «Väikeste hiiglaste» kohtunikud kõik suured kassisõbrad. Evelin Võigemastil on kodus must Nööp ja Ott Leplandil kass nimega Sipsik. Erandiks on vaid Jüri Nael, kel kassi pole vajagi, sest Nael võrdes ennas kassiga. Kohtunike jutt kassidest ei võlunud aga Emma Paulat pooltki nii palju kui Tambet Tuisk, kelle lõuga väike tüdruk pidevalt sügas.