Mart Sander lahkub ekraanilt: tegin saatejuhitööd autopiloodi peal

Kuigi varsti esilinastub Sander mängufilm «Juhuslik nimetaja», mille peaosas mees ise üles astub, tunnistab ta, et kaamerate ees seismise kirge temas enam ei ole. «See otsus sündis puhtalt majanduslikel pühjustel. Ma tõesti tahtsin Ryan Reynoldsit filmi saada, aga kahjuks polnud meil ressursse. Seetõttu pidin selle ise ära tegema,» jutustas mees naerusuiselt. Ennast näitlejaks ta aga ei pea ning sõnas, et režissöörina ta pigem vallandaks enda.

Pikaaegne telenägu sõnas, et antud film on tema jaoks mingil moel ka hüvastijätt ekraaniga. Sander lausus, et televabu aastaid tal olnud ei ole ning nüüdne kogemus kaamera taga olla, on tema jaoks värskendav. Saatejuhitööd tegi mees juba autopiloodi peal.

Peagi jõuab ekraanidele ka mehe loodud teleseriaal «Litsid», milles löövad kaasa mitmed tuntud Eesti näod. Sander kiitis Anule nii saatetiimi kui näitlejaid ning tunnistas, et esialgu ta pigem pelgas kogu protsessi, kartes, et lahkhelisid võib palju tulla.

Tegusal mehel on pooleldi ka telerežissööri eriala Balti filmi- ja meediakoolis: «Sellega tahaksingi ilmselt edasi tegeleda». Samas tunnistab mees, et filmimaailmas on raske läbi lüüa. Ta sõnas, et on alati iseseisva kõrvaltvaatajana üritanud läbi lüüa ja see maksab talle nüüd kätte: «Kui sa oled ringist väljaspool, ei võta sind keegi väga tõsiselt».