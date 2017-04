Meigikunstnik Reet Härmatist sai heatahte saadik

EALL on asenduskodude vabatahtlike poolt moodustatud üle-eestiline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on aidata asenduskodunoori integreerumisel ühiskonda ning parandada nende elutingimusi. «Et EALL-i tegevust edasi arendada, soovisime enda meeskonda kaasata kedagi julget ja pealehakkajat. Reet Härmat on meile silma jäänud oma avatud suhtlemise ja hea organisatoorsete oskuste poolest,» märgib Marko Adamson, EALL programmi koordinaator. «Peale mõningaid läbirääkimisi rõõmustas Reet meid positiivse vastusega ning andis nõusoleku olla MTÜ Eesti Asenduskodude Laste Liidu «heatahte saadik».»

Hetkel on organisatsioonil käimas ettevalmistused Tallinnas toimuvaks heategevuslikuks kontserdiks «Eelarve Kontsert 2017», mille kogutulu läheb liidu aastase eelarve katmiseks oma eesmärkide täideviimisel. «Reeda rõõmsameelsest ja optimistlikust eluhoiakust ning ka headest kontaktidest ja toetavast meelest tuleb meie meeskonnale suur lisatoetus,» arvab Adamson.

MTÜ endine tegevjuht lisab veel, et koostöö Härmatiga on juba alanud ning seda vägagi aktiivsel kujul. «Tema enda suur soov enda aega meie tegemistesse panustada on lausa märkimisväärne, ning märgib mõnes mõttes meie liidu teekonnas uut ajastut,» lausub Marko entusiastlikult.

«Sellest kõigest saame rääkida juba 7. aprillil SeeSee Fotostuudios, kus toimub meie esimene ühine koostööprojekt patrooniga.» Soovime Reet Härmatile liidu tegemistes edu!