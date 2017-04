Juba tuttav eestlaste lemmik: selgus Õllesummer Festivali reedene peaesineja

Briti süntpop duo HURTS jõudis laiema publikuni loo «Wonderful Life» kaudu, mis levis YouTube’is kulutulena. Suure edu saavutasid ka meeste järgmised singlid ning kui HURTS andis 2010. aastal välja oma debüütalbumi «Happiness», tõusis bänd edetabelite tippu. Võib öelda, et alates 2009. aastast on nad oma muusikalisel karjääriredelil aina ülespoole roninud ning jätkab seda teekonda.

Festivalikorraldajad on väga rahul, et bänd oma tihedas tuurigraafikus Eesti jaoks aega leiab, kuigi mõlemale poolele on see rõõmus taaskohtumine – aastal 2014 toimus Õllesummer Festivalil HURTSI kontsert täismajale ning selgi suvel plaanitakse laulukaare alune täita. Bänd on ju isegi öelnud, et Eesti publik on nende muusika jaoks parim! Kohalike elektrooniliste helidega juhatab HURTSi sisse duo Púr Múdd, kes kommenteerib: «Hurts on meie bändile olnud väga suureks inspiratsiooniks ning eeskujuks. Meil on suur au neid soojendada ning juba ootame, et saaksime Õllesummer Festivali laval vägeva show teha.»

Ansambel Púr Múdd albumi esitluskontsert / Raul Mee/Mollusk Media

HURTSil on välja tulnud kolm stuudioalbumit: «Happiness», «Exile» ja «Surrender», mis on kõik edetabelite tipud vallutanud. Alates 2010. aastast, mil Hurts sisenes UK albumitabelisse, on bändi albumeid müüdud enam kui 1.2 miljonit, singleid enam kui 3 miljonit ning väljamüüdud tuuridele enam kui veerand miljonit piletit. Muusikatööstusele lähedalseisvad isikud vihjavad, et suvel on bändilt oodata ka uut albumit, nii et on lootust uutele raadiohittidele.

HURTS on teinud koostööd ka mitmete maailmakuulsate muusikutega. Esimeselt albumilt pärit singlil «Devotion» teeb kaasa Austraalia lauljatar Kylie Minogue ja teiselt albumilt pärit loos «Help» saadab mehi klaveriga Elton John. Lisaks on Theo ja Adami lugudele omapoolse nägemuse andnud muusikaprodutsent Calvin Harris.

Kolmapäeval, 5. juulil esineb Õllesummer Festivalil Briti rokkbänd KASABIAN, kes on sel suvel aprillis ilmuva uue plaadi tuules headliner nimekatel festivalidel ning avaldas äsja tantsulise singli «You’re in Love with a Psycho». Neljapäeval, 6. juulil astub aga lavale Venemaa Rihannaks nimetatud popstaar Ёlka.

Lisaks välisesinejatele astuvad lavale enamik tuntud Eesti artiste, kokku kaheksal laval. 24ndat korda toimuv Õllesummer Festival leiab aset 5.-8. juulil Tallinna Lauluväljakul ning päevapiletihind eelmüügist on 20 eurot ning passi hind 45 eurot.