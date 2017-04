Kanada peaminister tahab «Sõprade» staari Matthew Perryga taas kakelda

Perry, kes populaarses sarjas kehastab Chandlerit, teatas möödunud kuul, et temal ja Trudeaul oli kaklus, kui nad olid kümneaastased, edastab The Independent.

Matthew Perry / Evan Agostini/AP/Scanpix

Nii Trudeau kui Perry õppisid Kanadas Ottawas Rockcliffe Parki koolis.

Trudeau andis nüüd vastulöögi teatades, et on valmis endise koolikaaslase Perryga taas võitlema asuma.

Justin Trudeau / Lars Hagberg/AFP/Scanpix

Perry sõnul ei soovi ta Trudeau vastu astuda, kuna Kanada peaministri seljataga on terve sõjavägi.

Perry paljastas tema ja Trudeau kooliajal toimunud kakluse saates «Jimmy Kimmel Live», Trudeau käis omapoolse uue kaklusmatši soovi välja 1. aprillil, mis on naljapäev, seega saab Kanada peaministri teadet pidada naljaks.

Perry sõnul tekkis tal Tudeau’ga kaklus, kuna nad olid teineteisele kadedad. Ta lisas, et Justin Trudeau isa Pierre Trudeau oli sel ajal Kanada peaminister, samas ei ole ta kunagi kelkinud, et kakles peaministri pojaga.

«Justin vist isegi ütles mulle, et kunagi on ta minust üle ja saab ise peaministriks,» sõnas Perry ja lisas, et Trudeu ongi Kanadas väga populaarne peaminister, kes käib ajaga kaasas, teeb joogat ja kasutab sotsiaalmeediat.