Maia Vahtramäe: eesti moelooming on liiga kallis, esinemiskostüümid teen tulevikus endale ise

Lauljatar pajatas, et õpingud kestsid kokku kaks aastat ja pingeline lõpuspurt on ukse ees.

Maia, sa oled proovinud igasuguseid põnevaid asju vahepeal, kuid rätsepaamet, see tuleb küll üllatusena.

Ma mõtlesin rätsepaõpingutele päris tõsiselt juba peale keskkooli lõpetamist, kui läksin õppima Tallinna tehnikaülikooli hoopis rahvusvahelisi suhteid. Tahtsin saada diplomaadiks.

Täna tundub, et olen hingelt siiski kunstnik. Mulle on alati meeldinud joonistada, luuletusi kirjutada ja loomulikult laulda. Võtsin vahepeal mõned laulukursused Point Blank Music College`is Londonis ja juba seal hakkasin ka ringi vaatama disaini- ja rätsepatöö kursuste osas.

Kas me näeme sind tulevikus hoopis mõnes moeateljees töötamas?

Seda vast mitte. Pigem hakkan iseendale esinemiskostüüme õmblema. Olgem ausad, eesti disainerite tööd on üsna kallid, aga efektseid esinemisrõivaid on mul hädasti vaja. Seega disainin ja õmblen need tulevikus endale ise.

Maia Vahtramäe efektses Kirill Safonovi moeloomingus.