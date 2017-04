Armastatud naise kaotanud Tom Jones kartis, et ta sureb leina kätte

Jones oli Lindaga koos 59 aastat, kuni naine eelmisel aastal kopsuvähi tõttu suri. Laulja ei suutnud pärast naise lahkumist voodistki tõusta, kuni poeg Mark julgustas teda terapeudi juurde minema.

«Kui mu naine suri, ei teadnud ma, kas ise ellu jään. Oli päevi, mil ma ei suutnud püsti tõusta. Sa lihtsalt ei suuda voodist tõusta ja päeva alustada ilma...» sõnas Jones.

«Mark aitas mind väga palju. Ta soovitas mul ühe naise juurde minna, kes nõustas mind paljudes asjades. Ta ütles, et pean edasi minema ja kui ma seda ei tee, siis suren. Mõtlesin oma perele - pojale, tütrele ja lapselastele,» sõnas laulja. «Ma kuulen siiani tema häält. Näen teda sageli unes. Unenägudes on ta jätkuvalt minuga ja kui ma ärkan ja teda pole... See ongi kõige raskem.»

Jones lisas, et töö aitab tal ellu jääda: «Jõudehetk oleks minu surm. Võtan töölt puhkuse siis, kui suren. Olen õnnelikum siis, kui laulan.»