Vaata: seda «Seks ja linn» avastseeni pole sa varem näinud

Avastseenis, mis valituks ei osutunud, kannab sarja peategelane Carrie helesinist kleiti ning kõnnib samal teelõigul nagu originaalstseeniski. Selles stseenis ei pritsi teda mööduv buss aga märjaks, vaid Carrie märkab teepervel seisvat tema kolumni plakatiga bussi ise. Mis aga mõlemast klipist puudub on Carrie Bradshaw rinnahoidja.

Patricia Field, sarja endine kostüümikunstnik, ütles, et «Seksi ja linna» looja Darren Star ei olnud tutu-seeliku ideest esialgu vaimustunud: «Talle tundus, et see ei ole midagi, mida igapäevaselt tänaval kanda võiks». «Meil oli Sarah Jessicaga tükk tegemist, et produtsente tutu-idees veenda. Lõpuks jäid nad nõusse, kuid tahtsid siiski ka alternatiive näha,» kirjeldas Field ikoonilise teleklipi sündi. Tutu, millest seelik tehti, maksis muide 5 dollarit.

Tänaseks on Darren Star aga tutu-ideega samuti rahu sõlminud: «Lõpuks jäin ma väga rahule, sest tegelikult sümboliseerib seelik seda, et Carrie tantsib läbi elu».

Alternatiiv klipp:

Originaal klipp: