Elu24 video! Ariadne hakkab tantsumuusikat tegema? Soome staar-DJ ja lauljatar avaldasid, kuidas jõuti ühise looni

«Ma leidsin Ariadne üks ja pool aastat tagasi Instagramist, kust kuulsin tema laulmise videosid ning vaatasin, et tal on väga hea hääl,» rääkis Daniel Helenius, artistinimega The Second Level Elu24-le, et võttis seejärel Ariadnega ühendust, et koos lugu teha.

«See on väga lahe olnud, sest ma ei ole kordagi veel teinud sellist tantsumuusikastiili laulu,» rääkis Ariadne, et see on olnud talle ka põnev proovikivi. «Me lindistasime selle juba novembris enne Eesti Laulu ja algselt saimegi Danieliga kokku aasta tagasi Tallinnas,» rääkis lauljanna, et lindistamiseni jõuti mõni aeg hiljem.

2014.aastal esines The Second Level Eestis lauluväljakul tuhandetele inimestele David Guetta soojendana ning see oli noore kuti jaoks alles kolmas live. «See oli hullumeelne. Ma ei teadnud, mida oodata,» rääkis noor DJ, et talle hakkasid eesti inimesed kohe meeldima.

Mida on noormees selle ajaga õppinud, olles esinenud ka mitmed korrad Weekend Festivalil?

«Sa pead olema esinemiseks hästi valmistunud ning proovima ka hästi magada. Eelmisel aastal oli mul kahe päeva jooksul viis esinemist, ma magasin kolm tundi,» rääkis DJ, et talle meeldib väga Eestis ja siinsed inimesed.

Daniel avastas tantsumuusika juba viieaastaselt, kui leidis techno-muusika plaadid raamatukogust. «Mulle lihtsalt meeldib hea muusika,» lisas noor muusik, et meloodiline tantsumuusika on tema teema.

Hoolimata sellest, et tantsumuusika artistid on suured staarid, leiab Ariadne, et tasub jääda oma südame hääle juurde ja luua sellist muusikat, mis enale enim meeldib. Siiski ei välista lauljanna ka tulevast koostööd Soome tantsumuusika produtsendiga, kes on talle juba heaks sõbraks saanud.

Laupäeval esinevad Ariadne ja The Second Level klubi Hollywoodi laval Weekendi peol Tallinn Music Weeki raames. Vaata videost, kuidas hoiab The Second Level piiri pidutsemise ja töö vahel!