Näitlejanna Emmy Rossum rööviti paljaks

Politseiallikad rääkisid TMZ-le, et Emmy viibis eelmisel nädalal New Yorgis. Koristaja külastas tema elamist kolmapäeval, kuid siis oli kõik korras. Koristaja naasis reedel ning avastas kuriteopaiga.

Koristaja märkas, et majas on elekter välja lülitatud ja tagaukse klaaspaneel purustatud. Seejärel nägi ta, et Rossumi kaks seifi on pärani lahti ja sisu on viimseni kadunud.

Allikate sõnul jäi Rossum ilma umbes 150 000 dollari väärtuses antiikjuveelidest.

Murdvargad pääsesid seifidele ligi lihtsalt, sest Emmy oli kirjutanud koodid seifide kõrvale. Politsei usub, et vargad lõikasid elektrijuhtmed läbi selleks, et vaigistada turvaalarmid.

Sel aastal on murdvarguste ohvriks sattunud palju staare, näiteks Jaime Pressly, Kendall Jenner, Yasiel Puig, Derek Fisher, Alanis Morissette, Cesar Millan ja Nick Young.