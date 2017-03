Video: Sumatral põgenes «kääbikinimene» mootorratturite eest?

Mootorratturite arvates võis tegemist olla Indoneesia «pügmeega», kes võib olla näiteks müütilisest Mante hõimust.

Videol on näha, et ühel ratturil on kiivrikaamera ja ta jäädvustab teekonda, kuid kummalise väikese poolalasti mehe ilmumisel kukub ta mootorratta seljast ja ta kaaslased peatuvad, kuid mõne aja pärast asub grupp väikest meest jälitama.

Mees, kes oli oletatavalt odaga relvastatud, kaob teekäänaku, kõrge rohu ja puude taha.

/ Kuvatõmmis/Youtube

Väidetavalt on Indoneesia Mante hõimu liikmed üsna lühikest kasvu ning ei soovi välisilmaga kokku puutuda, kuid kuna neid on väga harva näha, siis peetakse selle hõimu olemasolu legendiks.

Mante hõimu kohta on vähe ülestähendusi, üks neist on 17. sajandist, mille kohaselt kaks lühikest kasvu meest kinni püüti ja valitseja ette toodi.

Teadlaste sõnul elasid umbes 50 000 aastat tagasi Indoneesia Floresi saarel «kääbikinimesed» Homo floresiensis , kelle pikkus oli umbes üks meeter.

Arheoloogid leidsid 2003. aastal Floresi saarelt väikste inimeste skeletijäänuseid, mis lubasid oletada, et neil oli väike aju ja nende välimus oli üsna ahvisarnane. Arvatakse, et selle inimgrupi seitsme hõimu esindajaid elab seni Indoneesis põhjaosa Acehi provintsis, kus nad kasvatavad riisi, juurvilju ja kohvitaimi.

Need tänapäevased «pügmeed» on moslemid, kuid kasutavad ka šamaaniusku, kuna see aitab nende arvates tagada head saaki.

Antropoloogide andmetel võib neid «väikeseid inimesi» Banda Aches olla umbes 150 000. Veel on sealsetes mägedes ka Gayo hõim , mille liikmete arv on ligikaudu 300 000.

«Kääbikinimeste» kohta on andmeid ka 19. sajandist, mil Indoneesia oli Hollandi asumaa.