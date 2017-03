Video: vandenõuteoreetikud ei maga, uueks leiuks Marsil on kõrged tornid

Juba varem on teoreetikud leidnud Punase planeedi pinnalt objekte, mis meenutavad Maal leiduvat, olles nende väitel viide Marsil kunagi olnud tsivilisatsioonide kohta, mis tuumasõjas kadusid, edastab Daily Mail.

Ufoloogide sõnul leidsid nad nüüd Marsi fotosid vaadates, et sellel planeedil on mitu kõrgehitist või torni. On ka neid, kes arvavad, et Marssi külastavad tulnukad kasutavad neid torne seni.

/ Kuvatõmmis/Youtube

Marsi orbiidil olev uurimissondi (Mars Reconnaissance Orbiter -MRO) pildil on näha mitut kõrget ümarobjekti, mis asuvad selle planeedi kuivanud järvede alal ja see olevat viide kunagisele tsivilisatsioonile.

Esimesena märkasid Marsi tumedal pinnal särava täpina paistvat objekti MarsMoonSpaceTV tulnukakütid, kes samuti rõhutasid, et need objektid asuvad kunagise hiiglasliku järve kaldal.

Youtube’i UFO kanal SecureTeam10 lisas omakorda, et tegemist on laiade ja kõrgete objektidega.

USA Tennessee ülikooli geoloogi Hap McSweeni sõnul on Marsil toimunud miljonite aastate jooksul mitmed muutused ja geoloogilised protsessid, mis jätvad mulje nagu seal oleks intelligentsed olendid toimetanud.

Ufoentusiastid on varem leidnud Marsil inimkujusid, hooneid ja palju muud, mis oleks nagu Maalt pärit. Psühholoogide arvates on tegemist pareidooliaga, kuna tundmatus objektis otsitakse jooni, et seda seostada varasemalt tuntud objektidega.