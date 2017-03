Pildid ja video: Trump istus veoauto rooli, sotsiaalmeedia reageeris

President Trump kohtus firma Mack Truck esindajatega, kes andsid talle võimaluse proovida, kuidas on hiiglasliku auto roolis olla, edastab ew.com.

Donald Trump / Jim Watson/AFP/Scanpix

Meediasse ja sotsiaalmeediasse jõudnud fotodel on näha Trumpi reageeringuid. Paljud fotosid näinud leidsid, et Trump meenutas tegelast filmist «Mad Max: Fury Road» ning juurde oli pandud ka töödeldud pilt, millel Trump on lisatud filmistseeni.

Sotsiaalmeediasse ilmus veel mitmeid meeme, milles Trumpi veoauto rooli istumist ja ta ilmeid pilatakse.

Donald Trump / Jim Watson/AFP/Scanpix

Oli ka kommenteerija, kelle arvates Trump sai rollis filmis «Fast&Furious 9», milleks ta valmistub. See linateos peaks vaatajateni jõudma 2019.

Veel oli neid, kes küsisid, et kas Trumpil ja Arnold Swarzeneggeril on mingi vihavaen, mida president rooli taha istudes üritas välja elada. Teada on, et Schwarzenegger juhib nüüd saadet «The Apprentice», mis oli varem Trumpi juhitav.

Donald Trump / Molly Reilly/SIPA/Molly Reilly/SIPA/Scanpix

