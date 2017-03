Henrik Normann: olen tehtu eest mitmekordselt karistada saanud

Normann tunnistab, et õppis juhtunust ning teab, et on süüdi, kuid karistus on tema puhul rangem: «Sain juba kokkuleppemenetluse ajal aru, et kuulun nende inimeste hulka, kes ühe teo eest kaks korda karistada saavad, korra seaduse järgi ja siis meedias». Normann sõnas, et on vabandanud ning omad järeldused teinud. Samas ei ütleks ta kunagi, et enam iial ta alkoholi ei tarvitaks: «Nii hull see olukord ei ole».