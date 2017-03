Kaisa Selde: võib ja peabki kõige üle nalja heitma

Värskes Eesti Naine ajakirjas arutlevad erinevate erialade naisesindajad teema «nali» üle. Nukuteatri näitlejanna Kaisa Selde arvates võib ning lausa peab nalja heitma kõige üle: «Nali vabastab ning paneb tõsist ja rasket situatsiooni teisest aspektist vaatama».

Samas tunnistab näitlejanna, et kuna igalühel on naljast oma arusaam, siis juhtub sedagi, et näiteks osa publikust ei saa naljast aru ning jääb tõsiseks. Hea koomik on Kaisa arvates inimene, kes oskab enda üle naerda ning näeb elu juures aspekte, mis teistele ehk märkamatuks jäävad.