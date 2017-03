Sunset Festival toob Baltikumi esinema maailmaklassi artistid

Sunset Festivali näol on tegemist üsna ebatraditsioonilise festivalikontseptsiooniga Baltikumis.

Festival koosneb mitmest ühepäevasest muusikasündmusest suveperioodil kõigis kolmes riigis ning iga päeva peaesinejaks on üks maailmaklassi artist, keda toetavad mitmed Baltikumi esinejad.

Festival sai alguse 2015. aastal Lätis, mil Sigulda lossivaremetes astusid üles Richard Bona ning Roisin Murphy. Eelmisel suvel esinesid Lätis sama sündmuse raames iiri laulja Damien Rice ning briti rokkbänd James.

Saabuval suvel toimub Sunset Festivali raames veel näiteks ansambli Evanescence kontsert 21. juunil Trakai lossis, Leedus.

Esimeseks Sunset Festival Estonia esinejaks on aga hetke üks kuumimaid briti bände The xx. Paljud kuulajad avastasid selle bändi enda jaoks möödunud sügisel, kui ilmus nende ülipopulaarne singel «On Hold», mis vallutas edetabeleid nii Suurbritannias, USAs kui ka Baltikumis.

Lugu on pärit albumilt «I See You», mis on The xx-i kolmas stuudioalbum. Jaanuaris ilmunud plaat jõudis kiiresti plaadimüügi edetabelite tippu, just nagu ka trio esimene album "xx" (2009). Teine plaat "Coexist" (2012) jõudis TOP5 hulka. 2010. aastal võitis bänd maineka Mercury auhinna ning 2011. aasta tõi endaga kaasa kolm Brit Awards nominatsiooni.