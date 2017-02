Galerii! Kuidas loodi "Sangarite" Viru hotell?

“Sangarite” peategelased Ralf (Märt Pius) ja Mario (Karl-Andreas Kalmet) väljuksid justkui hotelli tagauksest, ent tegelikult kõnnivad nad rohelise ekraani taustal, mis on paigutatud Mööblimaja ette. Hotell aga sündis tänu arvutigraafika oskuslikule kasutamisele.

“Sangarite” režissööri Jaak Kilmi sõnul valiti Mööblimaja parkla eeskätt seetõttu, et seal oli piisavalt suur asfaltplats, millel olid ka ajastutruud augud ja lapid.

“Terane kinokülastaja märkab, et keset parklat asub üks puu ja selle vari, mida parklas loogiliselt võttes eriti olla ei saaks,” muigas Kilmi. “See on seal seepärast, et võtte ajal nihkus päike ebasobiva nurga alla, mis tekitas rohelisele ekraanile varju. Et seda varju õigustada, tuligi üks puu parklasse kasvatada.”

Pärast teist nädalavahetust on “Sangareid” näinud 44 814 vaatajat, kes on jätnud piletikassasse 256 699 eurot. Nende numbritega paigutub film kõigi aegade Eesti linateoste edetabelis samuti Taska Filmi toodetud “Klassikokkutuleku” ja “1944” järel kolmandale kohale.

Filmi peategelasi kehastavad Märt Pius, Karl-Andreas Kalmet ja Veiko Porkanen, kelle kõrval astuvad üles veel Henrik Kalmet, Ott Sepp, Marika Barabanštšikova, Tõnu Kark, Andres Dvinjaninov, Esko Salminen ja paljud teised.

Seikluskomöödia “Sangarid” põhineb Martin Alguse originaalstsenaariumil, kes aitas kirjutada Eesti publikurekordi löönud “Klassikokkutuleku”. Lavastajaks on Jaak Kilmi, keda kinokülastaja teab kui “Disko ja tuumasõda” ja “Sigade revolutsioon” režissööri. Filmi operaator on Aigars Sērmukšs, kunstnik Katrin Sipelgas, kostüümikunstnik Anu Lensment ja monteerija Tambet Tasuja.

Filmi produtseerib Taska Film (“Klassikokkutulek”, “1944”) ja levitab ACME Film.

Filmi kaastootjateks on MRP Matila Röhr Productions (Soome) ja Film Angels Productions (Läti). Filmi rahastasid Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital, ACME Film ja TV3. Eestis on filmi valmimisele kaasa aidanud Original Sokos Hotel Viru, Tallink, Cramo jt.

Inspireerituna omast ajastust on käesoleva filmi sisu, sündmused ja tegelased väljamõeldis. Kokkulangevused filmi ja reaalsete isikute, nimede või sündmustega on juhuslikud.

Eelmise nädalavahetuse Eesti kinode top 3 filmid:

#1 Sangarid - 12 383 vaatajat, kassatulu 79 617€

#2 Suur Hiina müür - 5924 vaatajat, kassatulu 41 161€

#3 LEGO Batman film - 5251 vaatajat, kassatulu 26 732€