Abielusaate Helen tegi kohukest, kuidas meeldib?

Naine on alati saadetes rääkinud, kuidas ta ei ole mingi klassikaline blondiin ja teda häirib kui mehed teda juuksevärvi pärast lolliks peavad.

Nüüd on see läbi. Ilmselt ei eelda enam keegi, et Helen võiks rumaluke olla (olenemata sellest, et ta ei oska kartuleid koorida ja külla tulnud mehele midagi peale tee pakkuda), sest pea on tal nüüd tume.

Elu24le pildi saatnud lugeja lisas kirjale juurde: «Vanasti kutsuti selliseid naisi ju kohukesteks – pealt tume, seest valge!»