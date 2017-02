Kurioosum: kuidas tõlgendada Olga Temnikova kunstipärast vastuvõtu aksessuaari?

Vabariigi Presidendi kultuurirahastu nõukogu liige ning galerist Olga Temnikova tuli välja eilse õhtu kindlasti kõige põnevama statement piece'i ehk eriti huvitava kaelaehtega.

Presidendi kultuurirahastu nõukogu liige, galerist Olga Temnikova ja pensioniühistu Tuleva nõukogu esimees Indrek Kasela. / Erlend Štaub

Vaata siit, vaata sealt, ikka jääb segaseks, millega ripatsi puhul täpselt tegu on. Kunsti puhul on aga tihti nii, et autorid soovivad vaatajale tõlgendamisruumi jätta. Nii siis saabki igaüks ise otsustada, mida ta Olga kaelas täpselt rippumas näeb.