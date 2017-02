Peeglike, peeglike Instagramis, kes on kauneim kogu Maarjamaal?

Iga päev saab üks artist terve päeva jooksul oma tegemisi «Eesti Laulu» Instagramis kajastada. Esimesena oli see võimalus Tomi ja Anni Rahula uuel leiul Ariadnel, kes postitas esimese asjana pildi küll magavast Tomist, ent jäi ka ise peale. Tundub, et kell on nii varajane, et meiki pole jõudnud Ariadne endale teha.

Järgmisel päeval haaras ohjad lauljatar Lenna, kes samuti on postitanud endast varahommikuse selfie.

Ja kui kolmandal päeval oli kord Elina Borni käes, siis ka tema pani üles hommikuse kohvikruusi pildi, kus ilmselgelt meigis veel käimata.

Kes on kolmest finalistist hommikuti kõige kaunim?