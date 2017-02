Soomlase projekt: saada 500 päevaga miljonäriks

Raadios ja televisioonis pikalt töötanud 38-aastase Salovaara teatel teeb ta oma miljonärikampaaniat avalikult, kuna publiku surve paneb ta rohkem pingutama, edastab iltasanomat.fi.

«Mul oli juba ammu idee, et enne 40-aastaseks saamist peab minust miljonär saama. Nüüd astun selles suunas konkreetseid samme. On ka neid, kes peavad mind soolapuhujkas, kuid mu lähedased toetavad mind ja ma ei mõtle ebaõnnestumise peale,» teatas soomlane.

Salovaara teatel on tal miljonäriks saamiseks kindel plaan olemas: ta pakub firmadele oma kapitali, milleks ei ole raha, vaid oskused.

«Oskan üsna palju ja mul on palju pakkuda, lisaks minu kontaktid kodu- ja välismaal. Ma ei taha palka saada, vaid tahan suurendada firma väärtust. Samas ei kavatse ma oma oskusi pakkuda igas firmas, vaid väljavalitutes, tuues investoreid. Oleks rumal, kui ma pärast 500 päeva pikkust katset sellega kohe lõpetaksin, pigem jätkan. Kui olen eesmärgi saavutanud, siis tuleb leida uus, kas siis samaväärne või midagi paremat,» lausus mees.

Salovaara teatel ei taha ta ühte miljonit näha oma kontol rahana, vaid kogutud kapital on pigem firmadele tehtud investeerimispakkumised.

«Kui on suurepärane idee, kuid kui ma ei usalda meeskonda, siis ma ei lähe kaasa. Kui aga idee on keskpärane, kuid meeskond hea, siis kindlasti lähen kaasa. Üksinda ei saa ühtegi projekti ellu viia ja ideed võivad projekti käigus muutuda,» teatas soomlane.

Salovaara ei tee oma projekti üksinda, vaid teda nõustavad Oulu ülikooli professor Juha-Pekka Kallunki, majandusnõunik Jorma Terentjeff, majanduskonsultant Maucca Kärki ja teleprodutsent Teemu Hostikka.

«Juha-Pekka hoolitseb, et kulgen õiges suunas, Jorma on visionäär, kes aitab ideedega, Maucca aitab rahvusvahelisel areenil ja Teemu on positiivsel viisil segaja,» selgitas soomlane.

Salovaara arvates kardavad soomlased rääkida raha teemal, pidades seda mõnevõrra tabuks.

«Minu katse eesmärgiks on öelda soomlastele, et rikkaks saamine ei ole patt ja see on tänpäeva maailmas täiesti võimalik. Tuleb ennast ja oma ideid usaldada. Ei ole nii mustvalge, et üks jääb vaesemaks ja teine rikastub,» lausus katsetaja.

Salovaara arvates peaks soomalased investeerima julgemalt ja suuremate summadena idufirmadesse.

«On kahju, kui kapitali puudumise tõttu jääb hea idee ellu viimata. Soomes on välisinvestoreid, kuid mitte piisavalt, seega on veel palju mängu- ja tegutsemisruumi,» nentis mees.

Salovaara tegi ka oma Miljoonaprojekti jaoks lehekülje, kus saab ta tegevust jälgida reaalajas.

Ta lisas, et projekt võib teekonnal muutuda, kuid ebaõnnestumist ta ei karda, sest juba sellise katse ettevõtmine on osa edust.