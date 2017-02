«Laulukarusselli» poolfinaalis laulavad lapsed kuulsustega

Poolfinaalidesse jõudis žürii valikul jõudis kokku 24 lauljat ning nüüd on neil ees põnev väljakutse - laulda tuleb koos juba tuntud lauljatega.

Esimeses poolfinaalis laulavad Minna Marie Truus koos Hanna-Liina Võsa ja Rene Soomiga, Lucas Christopher Varema ja Mikk Jürjens, Vaike Kütt ja Hele Kõrve, Triinu Johanna Sepp ja Ele Millistfer, Keitlin Jüristo ja Kaire Vilgats, Beatriche Khuber ja Sofia Rubina, Mona Mirtel Tammik ja Ott Lepland, Kadri Liis Laas ja Laura Põldvere, Helen Alp ja Mirjam Mesak, Kristo Saarna ja Elina Hokkanen ning Ariana Arutjunjan koos Bonzoga.

«Sel hooajal on lauljate tase olnud ülimalt kõrge ja siinkohal ka suur tunnustus kõigile lauluõpetajatele! Televaataja on saanud kuulda toredaid ja ka mitmeid väga erilisi esitusi. Andekaid lapsi on nii palju üle terve Eesti ja on olnud suur rõõm kõigi nendega teleekraanil kohtuda. Meie usume, et nii mõnestki tänavu «Laulukarussellil» võistlevast laululapsest saab tulevikus üle maailma tuntud artist. «Laulukarusselli» meeskond hoiab kõigile selle aasta osavõtjatele tulevikuks kõvasti pöialt,» ütles saate produtsent Kadi Katarina Priske.

Seda, kes laululastest saab võimaluse laulda finaalis, otsustab väärikas žürii.

«Laulukarusselli» teine poolfinaal on ETV ekraanil 5. märtsil ning suurt finaali saab näha 19. märtsil.

«Laulukartusselli» saatejuhid on Mai Palling, Kristel Aaslaid ja Märten Matsu. Ansamblijuht on Urmas Lattikas, režissöör Elo Selirand, juhtoperaator Raul Priks, produtsent Kadi Katarina Priske.