Palju õnne! Zoe Saldana sünnitas kolmanda lapse

«Marco ja mina teatame rõõmuga, et meie perre on sündinud pojake nimega Zen. Me ei saaks olla õnnelikumad,» kirjutas näitlejanna Instagramis ning lisas juurde hashtag'i #threeboys, mis tähendab seda, et nende peres kasvab nüüd kolm poega.

Zoe ning tema itaallasest abikaasa Marco tutvusid 2013. aasta märtsis ning kõigest kaks kuud peale tutvumist abielluti. Esimest korda sai paar vanemateks 2014. aastal kui nende perre sündisid kaksikud pojad Cy Aridio ja Bowie Ezio.