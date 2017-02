Instagrammerid, tähelepanu, valmis olla, start! Eesti Blogiauhinnad tulevad taas!

„Kõige rohkem on end kirja pandud elulistes blogides, kuid ka nišiblogid ei ole tühjad,“ räägib Eesti Blogiauhindade korraldaja Mari-Leen Albers.

Mõned uuendused on samuti sel aastal plaanis. Näiteks saab osta endale VIP laua, kus ei pea muretsema, et kõht tühjaks jääb või kurk kuivab ja keegi ees seisab. „See muidugi ei tähenda, et terve õhtu kelner aina ette toob, aga õhtu alustamiseks leiab vajalikku kraami laualt küll, lisaks ootab VIP laua ostjaid ees külluslik kinkekott,“ räägib Albers.

Blogija Pille-Riin Saaremets

Teise uuendusena oleme sisse toonud lisaks YouTuberitele ka Instagrami blogijad.

„Tegelikult meil tänavu eraldi kategooriat neile pole, sest nad jagunevad ikkagi mingi ala inimeseks, olgu selleks siis mood, sport, kunst, toit... Aga Instagrammerid on oodatud end kirja panema, sest oleme enam kui kindlad, et tegemist on tõusva nö blogitrendiga.“

Neli aastat tagasi, kui Albers Austraalias elas, koges ta Instagrammi kui blogi väljundit.

„Toona olid sealsed kõige popimad moetšikid just tegevad Instagramis. Mäletan, et pidevalt oli juttu Sidneys asuvast moeblogijast, kui nii võib siis kutsuda, aga ta pidaski oma veebipäevikut Instagrami vahendusel. Firmad saatsid talle tooteid ja maksid 5000 dollarit postituse eest, tal oli toona pool miljonit jälgijat, tänaseks on tal jälgijaid poole rohkem ja ta tunnistas ilma valehäbita, et 70% tema postitustest on sponsoreeritud,“ kirjeldab Albers maailma mastaabis blogijaid, et blogija ei pea ilmtingimata kirjutama.

Albers toob näiteks ka instagrammer Samantha Lee, kes on tegelikult tavaline Malaisia koduperenaine. „Ta Instagrami konto sai megapopulaarseks, kui ta hakkas postitama pilte oma laste söögilauast. Ta tegi igast söögist muinasjutulise kunstiteose ja pani seeläbi lapsed sööma ka neid asju, mida nad muidu ei tahtnud.“

Uue kategooriana on kirjas aga meesteblogid. „Ootame mehi julgelt endast märku andma ja oma blogid letti laduma. Meil on päris palju meesblogijaid ja miks mitte nad ühte kategooriasse kokku koguda. Näiteks ütles eelmisel aastal beebi-ja pereblogide võitja Henry, et tema sel aastal ei osale, sest tahab ka teistele lastevanematele võimaluse anda, nüüd on tal siiski võimalus – ta saab kandideerida meesteblogis ja ei napsa nii ühtki lastega seotud auhinda.“

Eesti Blogiauhindadele saab registreeruda, reeglitega tutvuda ja VIP lauda broneerida aadressil http://eba.marimell.eu