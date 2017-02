Susan Sarandoni üllatav paljastus: minu seksuaalne orientatsioon on kõigile kättesaadav

70-aastane filmistaar, kes oli varem abielus Chris Sarandoniga ning pikaaegses suhtes Franco Amurri ja Tim Robbinsiga, tunnistas, et ta on kõigele avatud, kirjutas Pridesource.

«Ma olen avatud. Minu seksuaalne orientatsioon on kõigile kättesaadav, kui nii võib öelda,» sõnas naine.

Susan nentis, et praegusel ajal ei tehta talle eriti ettepanekuid ei meeste ega naiste poolt.

«Ma olen sarimonogaam, nii et mu kohtingukarjäär pole väga suur olnud. Ma abiellusin Chris Sarandoniga 20-aastaselt ja see kestis pikka aega. Kõik mu suhted on olnud pikad. Ma pole kunagi paljude pakkumiste keskel olnud ega ole ka nüüd,» sõnas näitlejanna.

Sarandon avalikustas ka, et tal oli kirglik armuafäär filmi «The Hunger» kaasstaari Philip Sayeriga, kes oli gei.

«Ühel hetkel oli mul väga edukas, armastav ja imeline afäär mehega, kes pärast mind enam naistega ei käinud. See toimis suurepäraselt. Toona ei pidanud sa nii kindlalt enda seksuaalseid eelistusi määratlema. Philip Sayer oli võrratu näitleja. Ta on nüüd surnud, kuid jah, ta oli gei ja meil oli igas mõttes suurepärane suhe,» seletas Sarandon.