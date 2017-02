Toomas Puna fännab defitsiitset luksust

«Clean Bandit on hetkel kindlasti üks aktuaalsemaid poporkesterid. Ja seda sõna võib otseselt võtta, sest nende hittide kohustuslikuks osaks on keelpillid ning neid kasutavad nad ohtralt ka kontserte andes. Elektroonilise muusika ajastul kõlab see nagu defitsiitne luksus. Eriti lahe, et nad ei pelga neid pille Pärnusse kaasa võtta,» on mehe sõnul tulekul tõeliselt kaasaegne pop-live.

Esmaspäevast algas kodulehel Weekend Festival Balticu eelismüük, mille vältel saavad registreerunud osta festivalipasse tavahinnast 20 eurot soodsamalt. Piletite avalik müük algab 20. veebruaril kell 9.00.

Seniks vii end muusikaga juba suve lainele!