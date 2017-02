Elu24 video! Kuum missivõistluse korraldaja Kati Kokkonen: Eesti vajab iludusvõistlusi

«Olen Eestis olnud juba mõnda aega, aga ilutööstus on muidugi minu jaoks uus piirkond,» rääkis Kati, et ilusaid tüdrukuid Eestist ei olnud raske leida. «Nad on kõikjal ning jalutavad ringi mööda tänavaid. Ma arvan, et Eestis on väga palju ilusaid naisi,» tunnistas naine, et oleks Miss Revali võistlustele kõik kaunitarid võtnud, aga on viimase üheksa finalisti üle väga õnnelik.

Miss Revali üheksa finalisti pressiesitlus Hilton Tallinnas. / Eero Vabamägi

Millised omadused peavad olema missikandidaadil?

«Nad peavad olema huvitatud teiste inimeste elu mõjutamisest, eriti inimõiguste küsimustes. Ma tõesti sooviksin, et neil oleks tulevikus hääl ning sisemine eesmärk, miks nad tahavad missid olla,» rääkis Kati Kokkonen.

Kui alguses oli juttu ka sellest, et missidel peab olema kõrgharidus, siis pressiüritusel tunnistas Kati, et see siiski pole kohustuslik. «Me eelistame seda,» rääkis Kati, et mõningad finalistidest on veel nii noored, et käivad keskkoolis.

Korraldajatel on soov, et missid teaksid, mis ühiskonnas, poliitikas ja mujal maailmas toimub.

Missivõistlusel Miss Reval võivad kaunitarid olla üleni fake - neil on lubatud kanda kunstküüsi, juuksepikendusi ning käia ka iluoperatsioonil end kohendamas. «See on lubatud, kui see on korralikult tehtud ja näeb ilus välja. Kõikidel iluvõistlustel on see lubatud,» rääkis Kati, et tüdrukud valiti nii iseloomu kui välimuse järgi.

Missiskandaali Valeri Kirsi vastu sattunud Kati sõnas, et skandaalist endast ta pikemalt rääkida ei soovi, aga tal on hea meel, kui Eestis toimuvad tulevikus mitmed iludusvõistlused. «Eesti vajab iludusvõistlusi,» on ka ise 2012.aastal Soomes Miss Globe Finland võistluse võitnud kaunitar kindel.

