Eiffeli torn saab terroriohu tõttu kuulikindlad klaasseinad

Tegemist on 2,5 meetri kõrguste kuulide eest kaitsvate seintega, mis püstitatakse ehitise alumisele osale, pakkumaks rünnaku korral kaitset, edastab The Guardian.

Eiffeli torn / LUDOVIC MARIN/AFP/Scanpix

20 miljonit eurot maksvad klaasseinad paigutatakse torni põhja- ja lõunaossa selle aasta lõpuks, ida- ja lääneosa saab aga saab metallist kaitsetara.

Pariisi aselinnapea Jean-Francois Martins sõnas pressikonverentsil, et terrorismioht on suur ning terroristide tõenäolised sihtmärgid on just kuulsad vaatamisväärsused, kaasa arvatud Eiffeli torn, mis saab esimesena kuulikindlad klaasseinad.

Ta selgitas, et kuulikindel klaas takistab isikutel või masinatel nii kohalike kui turistide seas väga populaarset Eiffeli torni ründamast.

Osa prantslaste, kelle seas ka poliitikuid, arvates tahetakse Eiffeli torn muuta kindluseks ning see kaitse peletab turiste eemale, kuna on otsene viide terrorismile.

Martinsi sõnul saavad turistid ka pärast klaaseinte paigaldamist minna tasuta Eiffeli torni kõrgematele tasanditele, et Pariisi vaadata ja jäädvustada. Loomulikult jääb turvakontroll alles.

Linnaesindaja sõnul on Eiffeli torni kohta tehtud plaan harmooniline, see ei kahjusta vaatamisväärsuse üldmuljet.

Eiffeli torn / OLIVIER MORIN/AFP/Scanpix

Prantsusmaal on tugevdatud populaarsetes turismipaikades, transpordi sõlmkeskustes ja pühakodades julgeolekumeetmeid pärast 2015. aasta jaanuaris ja 2016. aasta juulis aset leidnud terrorirünnakuid.

Möödunud nädalal ründas matšeetega mees Pariisi kuulsa Louvre'i muuseumi juures patrullinud relvastatud sõdurit, olles näiteks, et terrorioht ei ole möödas.

Pariisi politsei teatel oli ründaja 29-aastane egiptlane, kes karjus rünnaku ajal allahu akbar.

Sõdur sai matšeeterünnakus kergelt vigastada, teised Louvre'it valvanud sõdurid tulistasid ründajat.