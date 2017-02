Video: naiskoomik parodeeris Valge Maja pressiesindajat Sean Spicerit

President Donald Trumpi sõnul oli see satiiriline sketš nii tema pressiesindajat kui teda ärritav, kuid solvav oli see, et parodeerijaks oli naine, edastab The Independent.

Melissa McCarthy Sean Spicerina / Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Varem oli Trumpil probleeme Alec Baldwiniga, kes teda ennast samas saates mitmel korral kehastas ning parajalt solvumist ja vastureaktsioone tekitas.

Spicer ei vastanud oma esimesel pressikonverentsil ajakirjanike küsimustele, vaid kasutad seda, et rünnata pressi Trumpi ametisse astumise kajastuse pärast, mis olevat olnud vilets ning et sellel osalenute arvu kahandati märgatavalt.

Nii Spiceri kui Trumpi juhtuvnõuniku Kellyanne Conway sõnul osales Trumpi inauguratsioonil rekordline arv inimesi ja meedia peaks arvesse võtma, et lisaks neile teada olevale infole on veel ka alternatiivseid fakte, millest nad ei pruugi teadlikud olla.

Sketšis toppis Spiceriks kehastunud McCarthy suu närimiskummi täis ja suunas veepüstoli meedia esindajate suunas.

Melissa McCarthy Sean Spicerina / Kuvatõmmis/Youtube

Spicer kommenteeris, et ta peab Saturday Night Live’i heaks saateks, kuid McCarthy keeras tema kehastamisega vindi üle.

Melissa McCarthy Sean Spicerina / Kuvatõmmis/Youtube

Väidetavalt ei meeldi Donald Trumpile, kui tema lähikondlased on nõrgad, paistavad nõrgad või neid näidatakse nõrgana. Seega võis McCarthy teha Spicerile teda pilades karuteene ja ta maine on nüüdsest Trumpi silmis madalamast madalam.

Sean Spicer / Evan Vucci/AP/Scanpix

1975. aastal esmakordselt eetrisse jõudnud Saturday Night Live’is parodeeritakse kuulsaid poliitikuid, staare ja avaliku elu tegelasi.

2015. aastal osales Donald Trump ise selles saates koos mitme teda parodeerinud näitlejaga.