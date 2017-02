Arst: Donald Trump võtab juuksekasvu soodustavat ravimit

USA meedia teatel avaldas presidendiks saanud Trumpi pikaajaline arst Harold Bornstein, et Donald Trump tarbib juuksekasvu soodustavat ravimit finasteriidi, mis aitab organismil võidelda juuste väljalangemisega.

Donald Trump / Christopher Fitzgerald/©The Image Works / TopFoto/Scanpix

Bornsteini sõnul on tegemist efektiivse ravimiga ja ta teab selle mõju, kuna ta tarbib seda ka ise.

«Trumpi juuksed on tema omad, ta ei kanna parukat ega ole lasknud juukseid siirdada. Samuti on minul kõik juuksed omad,» teatas arst.

Donald Trump / MIKE CARLSON/REUTERS/Scanpix

Valge Maja ei paljastanud, kas Bornstein on Trumpi ametlik arst ja kas tema edastatud info Trumpi juuksekasvuravimi kohta on õige.

Arsti teatel on miljardärist kinnisvaramogulil olnud mitmesuguseid haigusi, kaasa arvatud rosaatsea, mis on üsna levinud nahaprobleem. Trump tarbib ka lastele mõeldud aspiriini, et vähendada infarktiriski.

Bornsteini sõnul on 70-aastase presidendi tervis hea ja ta kontrollib oma tervislikku seisundit regulaarselt.

Bornstein, kellel on edukas praksis New Yorgis Upper East Side’is, sai kuulsaks 2015. aasta detsembris, kui teatas, et kui Donald Trumpist saab president, siis ta on läbi ajaloo kõige tervem president.