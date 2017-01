Surmahaige USA teismeline sai võimaluse kasutada politseiniku peal elektrišokirelva

16-aastane Alyssa Elkins tegi nimekirja asjadest, mida ta tahaks enne surma teha ja üks neist oli elektrišokirelva kasutamine, edastab bigstory. ap.org.

Ta sai Newarki politseis lühiajalise väljaõppe ja siis kasutas ta seda politseiseersant Doug Bline’i peal.

Bline sai löögi ja kukkus matile, toibudes seal pealtvaatajate silme all mõnda aega. Politseinik selgitas hiljem ajakirjanikele, et see oli ebameeldiv kogemus, kuid Alyssa soovi täitmist väärt.

Tüdruk paranes ühel korral leukeemiast, kuid siis tuli see tagasi ja ta otsustas, et ei lähe uuesti tervist kurnavale ravile. Ta tegi hoopis nimekirja asjadest, mida ta enne surma teha tahaks.

Elkinsi sõnul pani ta pool naljatades nimekirja, et tahab kasutada elektrišokirelva, kuid arvas, et kindlasti tal seda ei lubata. Noor ameeriklanna sai selle kasutamise idee, olles näinud oma onu, kes on politsenik, elektrišoki relva kasutamise treeningvideot.