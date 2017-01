Madeleine Albright: võin end registreerida moslemina

Trump sõnas valimiskampaania ajal, et terrorismi saab ennetada kui on USAs resideeruvate moslemite kohta register, kus on nende detailsed isikuandmed, edastab thehill.com.

Donald Trump / CARLO ALLEGRI/REUTERS/Scanpix

«Kasvasin üles katoliku peres, hiljem sai minust episkopaalkiriku liige ja lõpuks ilmnes, et olen hoopis juut. Solidaarsusest moslemite vastu olen valmis laskma end kanda moslemite nimekirja,» teatas endine USA välisminister.

Albrighti sõnul ei ole Trumpi protektsionism õigustatud, vaid USA peab olema avatud kõikidele inimestele hoolimata nende usust või päritolust.

Albright oli USA esimene naissoost välisminister, kes oli ametis 1997 – 2001. USA presidendiks oli siis Bill Clinton.

Enne välisministriks saamist töötas 1937. aastal Prahas sündinud naine USA saadikuna ÜRO juures.

Albrighti pere põgenes Teise maailmasõja puhkedes Ühendkuningriiki, 1948. aastal jõuti USAsse.

2016. aasta USA presidendivalimistel toetas ta demokraat Hillary Clintonit.