Euroopa populaarseima hiti loonud Türgi DJ esineb Eestis

«Tuesday» on poole aastaga tõusnud kuulatuimaks tantsumuusikapalaks nii iTunes’is, Spotify’s, Shazam’is, Apple Musicus kui ka Youtube’is, kus see on tänaseks kogunud enam kui 60 miljonit vaatamist. «Tuesday» on ka Eestis üks enam mängitud ja nõutud hitte nii raadiojaamades kui tantsupõrandal.

Burak Yeteri soojendusesinejana üles astuva DJ Kert Klausi sõnul on tegemist hetke ühe vingema DJ-ga, kelle repertuaari kuulub palju teisigi hitipotentsiaaliga laule. «Aga tuleb tunnistada, et just «Tuesday» on see, mille peale võib igal peol loota – see lihtsalt toimib alati,» ütles Klaus ning lisas, et tal on tõeliselt suur rõõm näha, et lõpuks tuuakse Eestisse ka just hetkel väga populaarseid tantsumuusikategijaid. «Kindlasti on see üks neist pidudest, mida ei tasu maha magada.» Lisaks Burak Yeterile ja Kert Klausile keerutab peol plaate Sky raadio DJ Alexey Issachenko.

Valitud kordadel Hilton Tallinn Park hotellis toimuv Secret Nightclub üritus toob Eestisse hetke kuumimaid tantsumuusikastaare. Mullu jõudsid esmakordselt Eesti lavalaudadele näiteks Alan Walker (“Faded”, “Sing Me to Sleep”) ja Filatov & Karas (“Don’t Be So Shy).

Vaata DJ Burak Yeteri menukat laulu ja videot!