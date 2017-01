Ivanka Trump sai rabilt loa sõita oma isa tseremoonialt tagasi autoga

Ivanka Trump pöördus juudi usku 2009. aastal vahetult enne abiellumist Jared Kushneriga, kes on juut ja ta sai juudi nime Yael, edastab The Independent.

Ivanka Trump, Jared Kushner ja nende tütar Arabella / Josiah Kamau/Josiah Kamau/BuzzFoto.com/Scanpix

Ivanka Trump ja Jared Kushner said loa autot kasutada, et ennetada nende võimalikku ründamist, sest Washingtonis on juba toimunud mitu Trumpi vastast meeleavaldust ja neid tuleb veelgi.

Iisraeli-USA advokaat Marc Zell kinnitas, et 35-aastasele kolme lapse emale anti erandkorras luba kasutada keelatud ajal mootorsõidukit.

Jared Kushner ja Ivanka Trump / Aaron P. Bernstein/AFP/Scanpix

Juudid tohivad keelatud ajal kasutada mootorsõidukeid vaid siis, kui nad töötavad elualadel, kus on vaja kiiresti tegutseda ja inimesi päästa, näiteks kirurgid, tuletõrjujad ja politsei. Erandit lubab reegel pikuach nefesh, mis tähendab elu kaitsmine ja mis on ülejäänust Tooras kirja pandust üle.

«Me järgime juudiusu reegleid ja peame juutide hingamispäeva ehk sabatit, mis algab reede õhtul pärast päikeseloojangut ja kestab laupäeva õhtuni. Me isegi ei tee sel ajal telefonikõnesid ja saame puhata. See on suurepärane, sest siis saab end igapäeva kiirustamiseks natukeseks välja lülitada,» sõnas Ivanka Trump 2015. aastal antud intervjuus.

Donald Trumpi ametisse astumise tseremoonia algas juba eile, tänane tseremoonia, mille Donald Trump annab presidendivande, algab Washingtoni aja järgi keskpäeval ja sellele järgneb kella 15.00 paiku paraad.

Donald Trumpist saab USA 45. president.