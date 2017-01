Video: Norras võib sattuda töö- või seksiorjaks

Teadaolevalt esineb Eestis kahte liiki inimkaubandust. Riigi sisene, kus peamiselt Ida-Virumaalt ja suurema tööpuudusega piirkondadest pärit vene keelt kõnelevad naised ja tüdrukud suunatakse prostitueerima pealinna ning riigist väljasuunduv, kus ohvrid toimetatakse tööle teistesse riikidesse. Mõlemal juhul satuvad ohvrid lihtsalt orjadeks.

Eesti mehi ja ka naisi kasutatakse tööorjadena Soomes, Suurbritannias, Hispaanias, Rootsis ja Norras. Kui enamasti võiks arvata, et tööorjadeks satutakse ehitus- või meelelahutusvaldkonnas, siis tegelikkuses on ette tulnud ka teistsuguseid juhtumeid.

MTÜ Eluliin juhataja Eda Mölder: Norras on juhtumid olnud med õdedega, keda on värvatud vahendusfirmade kaudu tööle haiglatesse. Ehk siis haiglad on võtnud tööle inimesi heas usus, et need on nüüd need töötajad, keda nad vajavad, teadmata seda, et nendelt töötajatelt on erinevate lepingutega võetud ära kogu sissetulek. Need on olnud päris keerulised tööalase ekspluateerimise juhtumid.

Võiks ju arvata, et meditsiinitöötajat, kes läheb tööle suurde haiglasse on raske petta?

Kuid kahjuks on selliste nn orjastamislepingute taga väga keerulised JOK skeemid, millele on inimesed ise allkirjad andnud, tundmata teise riigi kohalikke olusid või kontrollimata, kuidas seal töötamine käib.

Vaata täpsemalt videost!