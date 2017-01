Trennis ja higine! Vaata, milline näeb Stella K. Wadowsky ilma meigita välja

"Tänavu 1.juuni hommikul pidi mul olema nii fotosessioon kui ka videovõte. Täiesti ootamatult jäid mõlemad ära. See tähendas tühja päeva ja meenutas mulle muretut lapsepõlve hommikut, kui ärkad üles ja mõtled: "Hmm... Mida ma oma päevaga küll peale hakkan?" Äkitselt meenus mulle, et olin juba pool aastat hoogu võtnud, et bikram joogasse minna ja nii ma keset sooja suvepäeva sinna läksin," kirjutab muidu blondide lokkidega kuulsaks saanud Wadowsky. Ta kiidab, et tundis kohe, et bikram jooga on just talle mõeldud.

Stella K. Wadowsky / Meisi Volt

Olgu selle joogaga kuidas on, kuid kõige põnevamad on pildid, kus Wadowsky on trennis ilma meigita ja leemendab higist. Üks tema lugeja leiab, et Stella näeb ilma meigita välja nagu Raja Teele. Milline näeb siis muidu glamuurne Stella ilma meigita välja? Vaata siit.