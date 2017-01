Video! Tanja ja Mikk: me oleme laval natukene ebastabiilne seltskond

Mikk Saar tunnistas, et ei ole küll skandaalset artiklit ise lugenud, küll aga näinud «Radarit». «Kole lugu on ta nii või naa,» rääkis Mikk, et on ka ise korra Sadolini loodud tehnikat CVT proovinud ja pärast seda oli tal hääl kenasti korras. Mikk ei oska selles loos pooli võtta, sest on käinud ise mitmete õpetajate juures, kes erinevaid stiile viljelevad.

Tanja sõnul ei ole Ekspressis ilmunud artikkel faktiline ning on kirjutatud kuulujuttude põhjal. «See väide, kus suitsu, seal tuld, kindlasti ei vasta tõele,» lisas lauljanna, et tema kohta käinud kuulujutud ei ole siiani tõele vastanud ning siiani ei ole tema ise näinud ühtegi näidet, kelle hääl oleks sel moel rikutud. «Teame neid, kelle hääl ei ole rikutud.»

Kui Tanjal on hääl ära läinud, ei süüdista tema neid inimesi, kelle käest on abi otsinud.

Eesti Muusikaauhindade gala jaoks on ettevalmistused paaril toimunud «väga uhkelt». Tanja ja Mikk on lava-show teemal suhteliselt salapärased ning ütlevad, et lauljatelt võib laval kõike oodata.

«Natukene ebastabiilne seltskond oleme seal laval nagunii,» kostis Mikk, et produtsendid väga hästi neid kontrollida ei saa. «Vähemalt on meil lõbus,» lisas Tanja.